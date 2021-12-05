Стукалов: «Надо ребятам сказать спасибо, потому что они верили до конца»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- О чем думает тренер, когда его команда в середине первого тайма остается вдевятером?

- Как отыграться.

- Но при этом действительно «Уфа» сегодня до 85-й минуты имела шансы…

- Это надо ребятам сказать спасибо, потому что они верили до конца, мы попытались в перерыве донести те принципы, которые будут при этой игре, постарались качественно отобороняться, выпустили большого нападающего, чтобы зацепиться за мячи, искать стандарты и любую возможность для того, чтобы получить какой-то момент.

- Несмотря на поражение, вы скажете команде спасибо сегодня?

- За самоотдачу однозначно.