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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Доволен результатом, а по качеству игры, конечно, есть некоторые вопросы»

05 Декабря 2021 • 22:03 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Уфа
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, мы довольны результатом. Но если брать игру, в некоторых моментах нам стоило сыграть лучше. Во втором тайме мы могли забить и раньше, был момент. В то же время мы успокоили матч после второго забитого мяча. Доволен результатом, а по качеству игры, конечно, есть некоторые вопросы.

В общем-то мы смотрели на ход игры, как она складывалась, и уже тогда приняли решение, когда нам нужно было освежать линию атаки.

- Уже известно, тяжелая ли травма  у Себастиана Шиманьски?

- Сейчас пока, конечно, мы не знаем, насколько серьезная травма, будем смотреть. Кажется, что там не все так радужно. На следующей неделе нас ждет абсолютно иная игра. Это будет вызов. Более того, тот матч, что мы отыграли, мы его не будем анализировать и сразу же переключимся на матч против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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