Шварц: «Мы не думаем о том, что будет на следующей неделе, хотя понимаем, что впереди игра с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сразу несколько человек в стартовом составе, которые рискуют получить желтую карточку и пропустить важнейший матч с «Зенитом». Была ли возможность их оставить, или вы думаете о нынешней игре, а «Зенит» будет потом?

- Да, абсолютно верно. Мы не думаем о том, что будет на следующей неделе, понимаем, что впереди игра с «Зенитом», но в данный момент игра против «Уфы».

- Повлияли ли на ваш выбор проблемы с краями обороны? Потому что дисквалифицирован Скопинцев, а Варела и Лаксальт по-прежнему травмированы?

- Опыт прошлых матчей показывает, что когда у нас по тем или иным причинам выпадали игроки, будь то дисквалификация по причине желтых карточек или травмы какие-то, наша реакция как команды, как единого целого, была очень хорошей в подобных ситуациях.