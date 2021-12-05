Макаров: «Смогли найти силы довести игру до победы, это самое главное»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Уфа» (2:0) Денис Макаров поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч, при этом я не думаю, что болельщикам «Динамо» он очень понравился.

- Ну да, я согласен, очень тяжелый был матч, сразу два удаления, и показалось, что команда у нас, мы все сразу чуть-чуть сдали, хотя надо было бежать и добивать соперника. Но хорошо, что забили второй гол и смогли довести игру до победы, это важно.

- При этом было ощущение по первым минутам второго тайма, что в раздевалке в перерыве об этом сказал Сандро Шварц, а, может быть, вы сами договорились, что в первые минуты второго тайма был другой темп, а потом он снова начал падать.

- Не знаю, как там темп, у нас на самом деле было много моментов, мы создавали, но реализация нас подвела. Говорю еще раз, что забили второй и смогли найти силы довести игру до победы. Это самое главное.

- Звучали версии на трибунах, что вы мысленно уже в следующем туре в центральном матче против «Зенита». Не было такого?

- Нет, такого не было, потому что «Уфа» - тяжелая команда на самом деле, против нее всегда тяжело играть. Скорее всего, два удаления нам помогли, а так бы нам тяжелее было бы выиграть, чем при двух удалениях.

- Уже известно, что с Шиманьски, насколько тяжелая травма?

- Не знаю, сейчас зайдем в раздевалку, и доктора скажут.