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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гордеев: «Победу в «Первой пятёрке» отдал бы Агаларову» эксклюзив

01 Декабря 2021 • 19:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Уфа
1.52 4.20 6.40
05.12 16:30

Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился мнением по поводу номинантов на приз «Первая пятерка», который вручается лучшим игрокам по итогам года.

- Сегодня определились номинанты на приз «Первая пятерка». Лично вам кто из молодых футболистов больше понравился в этом году?

- Мне очень нравятся молодые игроки из «Динамо» Захарян и Тюкавин. Они у всех на слуху. Кроме того, я бы отметил еще нескольких ребят. Прежде всего, Агаларова,  которого я в свое время приглашал в сборную. Очень рад за него. Назову Умярова. Очень переживаю за Мишу Игнатова. Он потихоньку начал играть и имеет очень хороший потенциал. Мне нравится Черников из «Краснодара». Думаю, он будет прогрессировать. 

- Помимо Захаряна, Тюкавина, Умярова и Агаларова, которых вы назвали, в список также включены Кирилл Боженов, Владислав Карапузов, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Данила Прохин, Данил Пруцев, Данил Степанов и Даниил Хлусевич. Кто из них должен победить в этой номинации?

- Хлусевич тоже неплохо себя проявил. Но мне кажется, больше шансов на победу тут имеют динамовцы, которые громко о себе заявили. И в первую сборную они тоже успели получить приглашения.

- Если выбирать одного, за кого бы проголосовали вы?

- Я бы назвал Агаларова. Нельзя оставить без внимания то, что ему сейчас удается. Конечно, мне импонируют и Тюкавин, и Захарян. Поэтому в этом году выбор сделать очень сложно. 

- Какой потенциал у Агаларова, которого также уже вызывали в первую сборную?

- Ну это больше был аванс, а их надо оправдывать. Он это делает в составе «Уфы». Посмотрим, что он будет показывать в дальнейшем.

- Не пора ли его привлекать в сборную России на постоянной основе, ведь у нас мало нападающих, а футболисту для роста нужно играть на самом высоком уровне?

- Здесь многое зависит от него. Сейчас он показал результат, и его позвали, а если он перестанет забивать, то и в сборную его больше не вызовут. Если говорить о качествах, то у него есть стабильность, неплохая левая нога, ментальная устойчивость и главное - желание забивать. Это отличает хорошего форварда. Ну и не могу не отметить его характер. 

- Как думаете, не стоит ли ему уехать за границу, чтобы не перестать расти?

- Для начала ему надо тут встать двумя ногами, почувствовать себя более уверенно. Это первый сезон у него. Форварду надо забить определенное количество мячей, тогда к нему не будет вопросов. А пока это начало. Оно хорошее, но хочется увидеть стабильность. Думаю, еще сезон ему необходим, чтобы обрести нужную уверенность.

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- В «Уфе» он сможет прогрессировать, или ему надо менять клуб?

- Придется менять команду. Если не сейчас, то в ближайшем будущем.

- Как думаете, уровень молодых футболистов, которых включают в номинацию на «Первую пятерку», растет или остается прежним?

- Здорово, что наши молодые ребята начинают играть в основах своих клубов. Это важно и для нашей молодежной сборной. Они сейчас выходят на первые роли своих клубов, и мне это очень нравится. Только так они и будут расти. Другого рецепта нет. Теперь важно, чтобы они не только выстрелили, но и обрели стабильность. Нужен еще сезон, чтобы они окрепли. Надеюсь, никто из этих ребят у нас не потеряется в будущем.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Гордеев Уфа Гамид Агаларов
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