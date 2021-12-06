Шунин: «После первого тайма мы все подошли к Шиманьски и подбодрили его»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Уфой» (2:0).

- Два удаления в первом тайме. Команда соперника села в оборону. Наверное, для вратаря это самые неприятные матчи такие?

- Конечно, когда ты в игре, ты все время ждешь момента. Здесь не было моментов практически, только если назад ребята отдавали пасы. В любом случае ждешь до последней минуты, когда что-то появится. Потому что когда команда в меньшинстве, контратаки могут быть, поэтому соответственно ждешь до последней минуты, пока судья не свистнет о конце игры.

- Бывали в карьере матчи, когда соперник уже в первом тайме терял двух игроков?

- Я не помню. Было, конечно, удаление одного игрока, но чтобы два и в начале игры, так… На самом деле это непросто и команде, потому что на самом деле ты хочешь или не хочешь, понимаешь, что минус два игрока на поле у соперника. Вместо того, чтобы забить много мячей, соперник закрывается и начинает только обороняться, отбиваться. Поэтому если ты сразу не забьешь один-два мяча, то потом будешь мучиться всю игру, но хорошо, что мы в конце забили, повели 2:0 и спокойно закончили игру.

- На четвертой минуте потеряли очень важного игрока, и было видно, что команде сложно было вначале перестроить игру. Как сам настраиваешь ребят, как надо действовать в такой экстремальной ситуации?

- Серёжа, как один из игроков, подошел и подбодрил его. В любом случае после первого тайма мы все подошли к Себе [Шиманьски] и подбодрили его. У нас есть в команде 24-25 игроков, и каждый готов выйти на поле и помочь, что, собственно говоря, и произошло. В такие моменты команда не должна разрушаться, а должна продолжать играть в свой футбол, гнуть свою линию и атаковать дальше.

- Как Себа?

- Себа хорошо. Я думаю, что завтра посмотрят. Я надеюсь, то, что он встал и продолжил изначально играть, хотя бы попробовал, это уже говорит о том, что у него, надеюсь, ничего серьезного нет. И он подойдет к игре с «Зенитом». Но опять же надо время, посмотрим. Через пару дней будет ясно.