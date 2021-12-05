Всего 2 балла до «Зенита»! «Динамо» обыграло 9 игроков «Уфы» и приблизилось к чемпиону

В рамках 17-го тура РПЛ московское «Динамо» принимало «Уфу».

Только-только закончился первый круг, а у чемпиона России среди реальных конкурентов осталось лишь «Динамо» Сандро Шварца. Ничья с «Ростовом» увеличила отрыв «Зенита» до пяти очков, «бело-голубым» ну никак нельзя было ошибаться в игре с колючей «Уфой», победа позволяла добыть психологическое преимущество и подобраться к чемпиону. А то «Сочи» проигрывает уже 9 баллов без матча 17-го тура.

В прошлом туре «Уфа» чуть не обыграла «Спартак», Гамид Агаларов не забил, оставив силы на «Динамо». Но робкие планы атакующих вылазок разрушил Вячеслав Кротов. Уже на третьей минуте форвард «Уфы» кровожадным подкатом скосил в центре поля Себастьяна Шиманьски, сыграв очень опасно. Пауза затянулась, долго оказывали помощь поляку, а за это время Безбородов успел сбегать к монитору и понять, что фол этот тянет на красную карточку.

На седьмой минуте «Уфа» лишилась Вячеслава Кротова, а «Динамо» - Себастьяна Шиманьски. Поляка из-за травмы заменил Константин Тюкавин, удалённого же Кротова заменить было нельзя, и сценарий матча стал предельно ясен. Захарян, Грулёв и Макаров моментально рванули на оборону «Уфы». Много забросов, дальних ударов, но на первое время – без обострений. «Уфа», в свою очередь, просто села к своим воротам.

Гигантское территориальное преимущество «Динамо» воплотилось в гол на исходе часа игры. Тюкавин зацепил мяч на дуге штрафной площади и скинул на Захаряна, у которого удар не получился. Зато подоспевший Денис Макаров почти тут же мяч подобрал и пробил очень точно – 1:0. А заключительный удар по «Уфе» нанёс Эгаш Касинтура, который заплёл ноги разогнавшемуся Грулёву, получил красную карточку, и ещё в первом тайме оставил «Уфу» вдевятером!

Стукалов после перерыва ответил сразу тремя заменами: вместо Агаларова, Никитина и Мрзляка появились Плиев, Алиев и Саплинов. Ход матча от этого, понятно, никак не изменился. Тут же мог второй забивать Арсен Захарян, но его дальний удар из «девятки» достал Александр Беленов. Потом супершанс получил Константин Тюкавин, но с близкого расстояния пробил в штангу, а удар Фомина с подбора сблокировал Журавлёв.

Удивительно, но до самой концовки держались 9 игроков «Уфы», получив второй только перед финальным свистком. Арсен Захарян наконец-то попал со средней дистанции, метров с 17 уложив мяч под штангу – 2:0. Уверенно побеждает «Динамо» обескровленную «Уфу» и практически догоняет «Зенит». Два балла москвичам до первого места, а в следующем туре – домашняя игра против команды Сергея Семака!