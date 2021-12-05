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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Всего 2 балла до «Зенита»! «Динамо» обыграло 9 игроков «Уфы» и приблизилось к чемпиону

05 Декабря 2021 • 18:27 Комментировать (1)
Динамо Москва
2:0
Уфа
окончен

В рамках 17-го тура РПЛ московское «Динамо» принимало «Уфу».

Протокол игры  
Динамо Москва 2:0 Уфа
(1:0) Макаров Денис 29'    
(2:0) Захарян Арсен    
Шунин Антон Паршивлюк Сергей Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Кутицкий Александр Макаров Денис Шиманьски Себастиан   7' (Тюкавин Константин (   7') Моро Никола Фомин Даниил Грулёв Вячеслав   45' Захарян Арсен
Запасные: Будачев Иван Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Лещук Игорь Игбун Сильвестр Евгеньев Роман Гладышев Ярослав
Беленов Александр Касинтура Эгаш   36' Ботака-Иобома Эрвинг   75' Никитин Алексей   46' (Саплинов Александр (   46') Журавлёв Юрий Йокич Боян   73' (Милетич Неманья (   73') Камилов Владислав   65' (Голубев Артём (   65') Фищенко Руслан Мрзляк Филип   46' (Алиев Азер (   46') Кротов Вячеслав   6' Агаларов Гамид   46' (Плиев Константин (   46')
Запасные: Ахатов Данил Сухов Александр Кузнецов Алексей Иванов Олег
05 декабря. Стадион "ВТБ Арена".

 

Только-только закончился первый круг, а у чемпиона России среди реальных конкурентов осталось лишь «Динамо» Сандро Шварца. Ничья с «Ростовом» увеличила отрыв «Зенита» до пяти очков, «бело-голубым» ну никак нельзя было ошибаться в игре с колючей «Уфой», победа позволяла добыть психологическое преимущество и подобраться к чемпиону. А то «Сочи» проигрывает уже 9 баллов без матча 17-го тура.

В прошлом туре «Уфа» чуть не обыграла «Спартак», Гамид Агаларов не забил, оставив силы на «Динамо». Но робкие планы атакующих вылазок разрушил Вячеслав Кротов. Уже на третьей минуте форвард «Уфы» кровожадным подкатом скосил в центре поля Себастьяна Шиманьски, сыграв очень опасно. Пауза затянулась, долго оказывали помощь поляку, а за это время Безбородов успел сбегать к монитору и понять, что фол этот тянет на красную карточку.

На седьмой минуте «Уфа» лишилась Вячеслава Кротова, а «Динамо» - Себастьяна Шиманьски. Поляка из-за травмы заменил Константин Тюкавин, удалённого же Кротова заменить было нельзя, и сценарий матча стал предельно ясен. Захарян, Грулёв и Макаров моментально рванули на оборону «Уфы». Много забросов, дальних ударов, но на первое время – без обострений. «Уфа», в свою очередь, просто села к своим воротам.

Гигантское территориальное преимущество «Динамо» воплотилось в гол на исходе часа игры. Тюкавин зацепил мяч на дуге штрафной площади и скинул на Захаряна, у которого удар не получился. Зато подоспевший Денис Макаров почти тут же мяч подобрал и пробил очень точно – 1:0. А заключительный удар по «Уфе» нанёс Эгаш Касинтура, который заплёл ноги разогнавшемуся Грулёву, получил красную карточку, и ещё в первом тайме оставил «Уфу» вдевятером!

Стукалов после перерыва ответил сразу тремя заменами: вместо Агаларова, Никитина и Мрзляка появились Плиев, Алиев и Саплинов. Ход матча от этого, понятно, никак не изменился. Тут же мог второй забивать Арсен Захарян, но его дальний удар из «девятки» достал Александр Беленов. Потом супершанс получил Константин Тюкавин, но с близкого расстояния пробил в штангу, а удар Фомина с подбора сблокировал Журавлёв.

Удивительно, но до самой концовки держались 9 игроков «Уфы», получив второй только перед финальным свистком. Арсен Захарян наконец-то попал со средней дистанции, метров с 17 уложив мяч под штангу – 2:0. Уверенно побеждает «Динамо» обескровленную «Уфу» и практически догоняет «Зенит». Два балла москвичам до первого места, а в следующем туре – домашняя игра против команды Сергея Семака!

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Уфа
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Комментарии (1)
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Zenituwka
05 Декабря 2021 в 19:50
Отлично. Чемпионская гонка обостряется.
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