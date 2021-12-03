​Захарян высказался о возможном переходе в европейский клуб

Талантливый полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о своём возможном переезде в Европу.

В сезоне 2021/2022 18-летний Арсен Захарян провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач. В своё время в Англии Захаряна включали в список самых талантливых молодых игроков.

Арсен Захарян отметил, что в настоящий момент он получает удовольствие от игры за «Динамо», хотя мысли о переезде в Европу иногда его посещают. 18-летний хавбек считает, что в европейский чемпионат лучше переходить раньше.

«Если в общем - чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту», - поделился своими мыслями Захарян в интервью для sport24.