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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шиманьски получил травму, Кротов удалён с поля

05 Декабря 2021 • 16:44 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Уфа
1.53 4.30 6.20
1-й тайм

Уже на первых минутах матча «Динамо» - «Уфа» гости остались в меньшинстве. Вячеслав Кротов нарушил правила против Себастиана Шиманьски и получил жёлтую карточку. В ситуацию вмешался ВАР, и Владислав Безбородов отправился смотреть повтор на мониторе. Переоценив ситуацию, главный тренер заменил жёлтую карточку на красную.

Себастиан Шиманьски после этого фола не смог продолжить игру. Вместо него Сандро Шварц выпустил на футбольное поле Константина Тюкавина.

Следить за поединком между «Динамо» и «Уфой» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Уфа Вячеслав Кротов Себастиан Шиманьски
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Декабря 2021 в 16:57
ай кто бы самневалси..
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