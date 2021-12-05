​Шиманьски получил травму, Кротов удалён с поля

Уже на первых минутах матча «Динамо» - «Уфа» гости остались в меньшинстве. Вячеслав Кротов нарушил правила против Себастиана Шиманьски и получил жёлтую карточку. В ситуацию вмешался ВАР, и Владислав Безбородов отправился смотреть повтор на мониторе. Переоценив ситуацию, главный тренер заменил жёлтую карточку на красную.

Себастиан Шиманьски после этого фола не смог продолжить игру. Вместо него Сандро Шварц выпустил на футбольное поле Константина Тюкавина.

Следить за поединком между «Динамо» и «Уфой» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.