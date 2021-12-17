Сёмин оценил шансы «Динамо» в борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин поделился своим мнением о шансах «Динамо» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«У «Динамо» есть хорошие шансы подвинуть «Зенит» с первой строчки. Можно надеяться, что в этом сезоне «Динамо» возьмет золотые медали», - рассказал специалист в интервью корреспонденту Metaratings.ru.

Напомним, что российская Премьер-лига ушла на зимний перерыв. В чемпионате сыграно 18 туров. Петербургский «Зенит» лидирует, опережая идущее вторым «Динамо» на два балла. Топ-3 замыкает «Сочи».

В последнем туре перед паузой «Динамо» сыграло с «Зенитом» на своем поле. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.