Семак рассказал о травмах Дзюбы, Вендела и Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:1).

- Как и ожидали, непростой матч, учитывая потери наши и погодные условия. Конкретно по игре - я думаю, первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении, играли хорошо. Во втором тайме вынужденные замены повлияли кардинально на ход матча. Уже много борьбы стало, мало игры как таковой. К сожалению, не смогли удержать победный для нас счет, поэтому за игру ребятам спасибо. Немного жалко, что не смогли победить. Сейчас все ребята уйдут на заслуженный отдых. Уже вернемся и будем готовиться к возобновлению чемпионата и матчам еврокубков.

- Можете подробнее рассказать про ситуацию с Артёмом Дзюбой? Потому что сейчас пишут разное. Куда он улетел, улетел ли, с вашего ли позволения, что за травма?

- Как я сказал, у него травма, по этой причине он не смог принять участие в игре. По остальным моментам я в курсе, но у меня сегодня были другие более важные дела. Поэтому сейчас в ближайшее время немного разберусь, и всё вам скажу.

- Вы сказали про вынужденные замены. Малком и Вендел получили травмы?

- Да, совершенно верно, да. У Малкома повреждение связок голеностопного сустава, он не мог продолжить. У Вендела повреждение задней поверхности бедра.