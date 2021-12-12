​«Динамо» и «Зенит» решат, кто уйдёт на каникулы лидером РПЛ

Менее двух часов остаётся до старта главного матча восемнадцатого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом». Команды решат, кто уйдёт на зимние каникулы лидером Премьер-лиги – на текущий момент москвичи отстают от питерцев на два зачётных балла.

Московское «Динамо» находится в хорошей форме после четырёх побед в чемпионате подряд. При этом фаворитом противостояния все равно называется «Зенит», становившийся чемпионом Премьер-лиги в каждом из трёх предыдущих сезонов.

Игра на «ВТБ Арене» начнётся в 14:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию игры в текстовом формате на портале LiveResult.