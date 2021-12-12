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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» и «Зенит» решат, кто уйдёт на каникулы лидером РПЛ

12 Декабря 2021 • 12:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.65 3.75 2.07
Через 1 ч. 19 мин.

Менее двух часов остаётся до старта главного матча восемнадцатого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом». Команды решат, кто уйдёт на зимние каникулы лидером Премьер-лиги – на текущий момент москвичи отстают от питерцев на два зачётных балла.

Московское «Динамо» находится в хорошей форме после четырёх побед в чемпионате подряд. При этом фаворитом противостояния все равно называется «Зенит», становившийся чемпионом Премьер-лиги в каждом из трёх предыдущих сезонов.

Игра на «ВТБ Арене» начнётся в 14:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию игры в текстовом формате на портале LiveResult.

С каким счётом завершится матч Динамо - Зенит?
0:0 1:0 0:1 1:1 2:1 1:2 2:2 3:2 2:3 3:3 другой вариант (укажу в комментариях)
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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