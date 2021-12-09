Руководитель «Матч ТВ» объяснил отсутствие встречи «Динамо» - «Зенит» в программе канала

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин назвал логичным решение руководства канала отказаться от показа на федеральном канале матча «Динамо» - «Зенит» в пользу биатлона, а именно мужской эстафеты.

Тащин в телеграм-канале заявил, что у биатлона нет специализированного канала в отличие от футбола («Матч Премьер»). Также он поддержал комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что биатлон чаще популярнее даже топ-матчей РПЛ. Показ эстафеты при этом является знаком поддержки биатлона перед Олимпиадой, в то время как футбола на «Матч ТВ» и так много.

Поединок «Динамо» - «Зенит» состоится в воскресенье и начнется в 14:00. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.