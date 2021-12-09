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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руководитель «Матч ТВ» объяснил отсутствие встречи «Динамо» - «Зенит» в программе канала

09 Декабря 2021 • 15:45 Комментировать (2)
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
12.12 14:00

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин назвал логичным решение руководства канала отказаться от показа на федеральном канале матча «Динамо» - «Зенит» в пользу биатлона, а именно мужской эстафеты.

Тащин в телеграм-канале заявил, что у биатлона нет специализированного канала в отличие от футбола («Матч Премьер»). Также он поддержал комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что биатлон чаще популярнее даже топ-матчей РПЛ. Показ эстафеты при этом является знаком поддержки биатлона перед Олимпиадой, в то время как футбола на «Матч ТВ» и так много.

Поединок «Динамо» - «Зенит» состоится в воскресенье и начнется в 14:00. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Александр Тащин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Cruyff
09 Декабря 2021 в 16:12
и на футбол ваш пофиг а уж на биатлон и подавно сейчас ваш биатлон просто полное г....
Valera Divan
09 Декабря 2021 в 16:11
Почему господин Губерниев многолетний комментатор этого самого биатлона, НИЧЕГО не понимающий в футболе постоянно комментирует такой не популярный вид спорта? Еще и указывает руководству Матч ТВ что популярнее?
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