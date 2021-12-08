Губерниев: Биатлон популярнее матча «Динамо» - «Зенит»

В воскресенье в центральном матче 18-го тура РПЛ сыграют «Динамо» и «Зенит». По итогам этого поединка определится «зимний чемпион». Несмотря на повышенный интерес к этому поединку, «Матч ТВ» не покажет его в прямом эфире, отдав предпочтение мужской эстафете Кубка мира по биатлону.

Комментатор телеканала Дмитрий Губерниев не видит ничего странного в таком выборе редакции: «Почему в воскресенье на «Матче» биатлон вместо футбола? Да потому! Биатлон популярнее!» - написал журналист в телеграм-аккаунте.

Футбольный матч стартует в 14:00. Посмотреть его можно будет на «Матч ТВ». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.