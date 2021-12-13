Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о чемпионской гонке после матча «бело-голубых» с «Зенитом».

- Результат матча закономерен?

- Закономерен, несмотря на то, что питерцы не забили пенальти. Мне вообще показалось, что одиннадцатиметровый можно было и не давать, потому что явного нарушения правил в том эпизоде не было. Питерцы его не забили, но все равно психологически такой момент воспринимается тяжело.

- В первом тайме «Динамо» выглядело не похожим на себя? Откуда эта зажатость?

- Команда молодая, а молодежи свойственная нестабильность. Плюс игра стоила очень дорого - можно было уйти на перерыв в лидерах. Все это сыграло свою роль. Ребята просто перегорели. Второй тайм был уже другой, потому что команда проигрывала, и терять ей было нечего. Вот «Динамо» и показало свою игру. А первый тайм провалило.

- Показалось, что хозяева стали лучше играть после того, как Малком и Вендел ушли с поля. Это так?

- Конечно. Если брать класс футболистов, то у «Зенита» он повыше. Хотя в футбол играют люди, и класс не всегда поддерживается положительным результатом.

- «Динамо» наиграло на гол?

- Да. Не сомневаюсь. Но надо отметить и то, что у «Зенита» не играло несколько основных футболистов: Ракицкий, Азмун, Дзюба. В атаке не было наконечника. Поэтому «Динамо» было попроще. Все-таки Мостовой – это не центральный нападающий. Но «Зенит» - лидер чемпионата России и не должен терять свой класс из-за потери кого-то из игроков.

- Захаряна на днях признали лучшим молодым футболистом России. Ждали от него большего?

- Он переволновался. Его ведь до матча признали лучшим молодым игроком. Это сыграло отрицательную роль. Не знаком с ним лично, может он переоценил себя. Хотя это один из лидеров «Динамо».

- Насколько «Динамо» готово конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне в борьбе за золото? Жива ли чемпионская интрига?

- Время покажет. Конечно, у «Зенита» есть небольшая фора, плюс это опытная команда. Единственное, есть факт того, что питерцы возобновят сезон раньше всех. Это даст преимущество, но они где-то могут и провалиться. Форму они наберут раньше, чем другие наши клубы. А так, все будет зависеть от «Динамо», которому нельзя терять очки. Отмечу и то, что «Зенит» уже давно не играл ранней весной из-за того, что вылетал из еврокубковых турниров. Если они из-за этого станут терять очки потом, потому что физиологию никуда не денешь, то у «Динамо» может появиться шанс. Ведь отрыв не такой большой. Любая осечка весной может сказаться.

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- Если Азмун зимой перейдет в «Лион», это снизит шансы «Зенита» на чемпионство?

- Сложно судить об этом. «Зенит» ведь работает в этом плане и найдет ему замену. Ведь кроме Дзюбы больше некому играть впереди. Им надо найти звездного нападающего. Азмун - приличный футболист, он более подвижный и нравится мне больше Дзюбы.

- Клаудиньо - лучший игрок чемпионата, как считаете?

- Я бы разделил его игру. В РПЛ он показывает один футбол, а в еврокубках – совсем другой. В Лиге чемпионов он не похож на себя. Планка Лиги чемпионов совсем другая. Именно там становится понятно, что игрок из себя представляет. А там он выглядел гораздо слабее, чем в чемпионате России.

Елена Григорьевская