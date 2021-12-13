На днях появилась информация, что «Лион» уже достиг договоренности с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном по условиям личного контракта. Теперь французскому клубу осталось лишь договориться с «Зенитом», так как руководство планирует осуществить полноценный трансфер уже в январе.

По информации издания TodoFichajes, представители «Лиона» не стали тянуть с оформлением сделки, уже успев выйти на контакт с питерцами. Согласно источнику, стороны начали переговоры, а российская команда получила предложение в размере трех миллионов евро.

Пока неизвестно, насколько удачно сложится диалог, ведь ранее «Зенит» хотел выручить за Азмуна куда более солидную сумму. Напомним, что действующее соглашение иранца истекает следующим летом.