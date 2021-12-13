Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Лион» и «Зенит» обсуждают детали возможной сделки по Азмуну – французы начали с предложения в три миллиона евро слухи

13 Декабря 2021 • 21:27 Комментировать (2)
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

На днях появилась информация, что «Лион» уже достиг договоренности с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном по условиям личного контракта. Теперь французскому клубу осталось лишь договориться с «Зенитом», так как руководство планирует осуществить полноценный трансфер уже в январе.

По информации издания TodoFichajes, представители «Лиона» не стали тянуть с оформлением сделки, уже успев выйти на контакт с питерцами. Согласно источнику, стороны начали переговоры, а российская команда получила предложение в размере трех миллионов евро.

Пока неизвестно, насколько удачно сложится диалог, ведь ранее «Зенит» хотел выручить за Азмуна куда более солидную сумму. Напомним, что действующее соглашение иранца истекает следующим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Cruyff
13 Декабря 2021 в 22:12
смысл пусть летом уйдёт свободным а сейчас такой скакун нужен самим
White_Shark
13 Декабря 2021 в 21:46
За три лимона евро можно записать новогодние стихи от Азмуна и отправить Лиону, пущай слушают.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сочи 3:0 Спартак Москва 2.10 3.70 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
22:09 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартак» поделился планами клуба
21:57 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Спартак» должен покинуть Федун, а не Витория
21:45 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Футболисты 90 минут играли очень достойно»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Витория ответил на вопрос о своём будущем
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Лион» и «Зенит» обсуждают детали возможной сделки по Азмуну – французы начали с предложения в три миллиона евро 2 слухи
21:19 · Россия. Премьер-лига
Губерниев прокомментировал разгромное поражение «Спартака»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Руй Витория выиграл только треть матчей в чемпионате России во главе «Спартака» 1
21:05 · Россия. Премьер-лига
«Успех вскружил голову»: Ивелин Попов начал праздновать гол в ворота «Спартака», но спустя мгновения извинился перед болельщиками 1
20:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отстал от лидирующей группы РПЛ уже на 7 очков, к зоне стыковых матчей – всего 4 пункта 1
20:33 · Россия. Премьер-лига
Нобоа удалён в матче со «Спартаком» при минимальном преимуществе «Сочи» в счёте
20:25 · Россия. Премьер-лига
РФС объявил о сотрудничестве с Федерацией футбола Франции
20:07 · Россия. Премьер-лига
У «Спартака» появится новый спортивный директор 1
19:52 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» рассказал о планах на январь
19:40 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» поддерживают Руя Виторию на матче в Сочи
19:36 · Россия. Премьер-лига
​ВАР помог назначить пенальти, «Спартак» проигрывает «Сочи»
Все новости
Рекомендуем