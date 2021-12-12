​Кобелев: «Динамо» не рано думать о чемпионстве»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался по поводу того, может ли команда всерьёз претендовать на титул чемпиона России в сезоне 2021/2022.

«Не считаю, что об этом рано думать. Подопечные Шварца и сейчас являются основными конкурентами петербуржцев в борьбе за чемпионство и имеют отрыв от преследователей», - высказался Кобелев для «RT на русском».

По мнению Кобелева, «Динамо» останется претендентом на чемпионский титул даже в случае поражения от «Зенита» в воскресенье.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» начнётся в 14:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. На текущий момент питерцы располагаются на вершине таблицы Премьер-лиги, а москвичи отстают на два зачётных балла.