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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кобелев: «Динамо» не рано думать о чемпионстве»

12 Декабря 2021 • 11:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.65 3.75 2.07
Через 1 ч. 17 мин.

Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался по поводу того, может ли команда всерьёз претендовать на титул чемпиона России в сезоне 2021/2022.

«Не считаю, что об этом рано думать. Подопечные Шварца и сейчас являются основными конкурентами петербуржцев в борьбе за чемпионство и имеют отрыв от преследователей», - высказался Кобелев для «RT на русском».

По мнению Кобелева, «Динамо» останется претендентом на чемпионский титул даже в случае поражения от «Зенита» в воскресенье.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» начнётся в 14:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. На текущий момент питерцы располагаются на вершине таблицы Премьер-лиги, а москвичи отстают на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев
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12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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