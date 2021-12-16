Агент Клаудиньо заверил, что бразилец не покинет «Зенит» зимой

Полагалось, что своей зрелищной игрой в осенней части сезона полузащитник «Зенита» Клаудиньо может привлечь к себе внимание зарубежных клубов, которые захотят переманить его к себе ближайшей зимой. Однако, подобный расклад событий исключил агент футболиста Луис Фернандо Гарсия.

В интервью для Sport24 представитель бразильца заверил, что Клаудиньо будет выступать за питерский коллектив как минимум до конца текущего розыгрыша Премьер-лиги.

«Он останется. Он только приехал в Россию, и ему все нравится. Никто из европейских клубов по его трансферу не обращался», - ответил Гарсия.

Напомним, что Клаудиньо неоднократно признавали лидером «Зенита», а по итогам прошедшего месяца он и вовсе удостоился награды лучшему игроку чемпионата.