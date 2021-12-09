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Агент 20-летнего форварда «Пеньяроля» подтвердил интерес со стороны «Зенита» эксклюзив

09 Декабря 2021 • 21:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
12.12 14:00

В сети появились слухи, что «Зенит» заинтересован в подписании форварда «Пеньяроля» Агустина Альвареса. Об этом сообщил уругвайский журналист Вилсон Мендес.

Агент молодого футболиста прокомментировал сложившуюся ситуацию в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Сергеем Румянцевым: «Важно сказать, что мы говорим о возможности. Сейчас нет ничего официального по этому вопросу, но да, это вариант, который может прорабатываться. Такая возможность существует».

Ранее отмечалось, что за 20-летнего нападающего «сине-бело-голубые» готовы заплатить 15 миллионов евро. Интерес к Альваресу также проявляют «Фиорентина» и «Лидс». При этом, «Пеньяроль» хотел бы сохранить футболиста у себя еще на полгода.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Агустин Альварес
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