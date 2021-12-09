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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин – о Захаряне: «Нам такие игроки нужны, их не так много»

09 Декабря 2021 • 20:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
12.12 14:00

Известный тренер Юрий Сёмин прокомментировал результаты премии за звание лучшего молодого футболиста России по итогам 2021 года в Премьер-лиге. Победа досталась новоиспеченной звезде московского «Динамо» Арсену Захаряну, а специалист считает подобный исход вполне справедливым.

«Хочется верить, что эта награда только поспособствует дальнейшему прогрессу Арсена. Нам такие игроки нужны, их не так много. Его прогресс и влияние на игру было трудно не заметить», - цитирует Сёмина Sport24.

Уточним, что за спиной Захаряна остался форвард «Уфы» Гамид Агаларов. Сёмин добавил, что нападающий молодежной сборной также заслужил признание, но «побеждает всегда кто-то один».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин Арсен Захарян
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