Сёмин – о Захаряне: «Нам такие игроки нужны, их не так много»

Известный тренер Юрий Сёмин прокомментировал результаты премии за звание лучшего молодого футболиста России по итогам 2021 года в Премьер-лиге. Победа досталась новоиспеченной звезде московского «Динамо» Арсену Захаряну, а специалист считает подобный исход вполне справедливым.

«Хочется верить, что эта награда только поспособствует дальнейшему прогрессу Арсена. Нам такие игроки нужны, их не так много. Его прогресс и влияние на игру было трудно не заметить», - цитирует Сёмина Sport24.

Уточним, что за спиной Захаряна остался форвард «Уфы» Гамид Агаларов. Сёмин добавил, что нападающий молодежной сборной также заслужил признание, но «побеждает всегда кто-то один».