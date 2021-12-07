5 причин, почему «Динамо» опередит «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ

В 17-м туре «Динамо» воспользовалось осечкой «Зенита» в матче с «Ростовом» (2:2), обыграв дома «Уфу» (2:0). Это уже четвёртая победа подряд подопечных Сандро Шварца. Удачный отрезок с начала ноября до начала декабря позволил «бело-голубым» не только оторваться от ближайших конкурентов на расстояние 7 очков, но и приблизиться к лидирующему «Зениту». Отставание от первого места составляет всего 2 балла. А ведь именно с питерцами следующий матч проведут парни Шварца, то есть могут взобраться на первое место. Похоже, это ключевая битва первой части сезона, и «Зенит» в ней не является очевидным фаворитом. В коллективе у Семака играют более мастеровитые футболисты, но «Динамо» своё берёт прогрессивной структурой и зрелищностью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, в чём сила «Динамо».

Стабильная модель игры

Среди топ-клубов РПЛ не найти команды с более стабильной системой игры, чем у «Динамо». «Зенит» свои традиционные 4-4-2 периодически меняет на 3-4-3, «Спартак» выбирает между 4-4-2 и 3-5-2, а «Локомотив» и ЦСКА и вовсе пока не понимают, во что играть. У «бело-голубых» подобной турбулентности не наблюдается. Сандро Шварц сосредоточился на 4-3-3. Эта схема позволяет рационально распределять роль игроков в атаке и высоко прессинговать соперников. По этой схеме «Динамо» провело 91% игрового времени.

Кроме стабильной системы у Шварца ещё и сочетания оптимальные. В центре поля играют Моро, Фомин и Шиманьски. Они эффективно начинают атаки в глубине, активно отбирают мяч, а Фомин ещё и в штрафную нередко забегает. Центральная ось – главное оружие команды. Когда кто-то из тройки выпадает, это влияет на интенсивность и качество. Шварц показывает, что не собирается проявлять гибкость и подстраиваться под сильных соперников. «Динамо» играет в «свой» футбол и показывает хороший результат.

Быстрая доставка мяча в атаку

«Бело-голубые» владеют мячом 48,9% (10-е место в РПЛ). По количеству передач, касаниям в штрафной соперника, глубоким передачам, обводкам и навесам «Динамо» располагается на местах с 8-го по 12-е. Однако сила «бело-голубых» в другом: 15,5 ударов по воротам в среднем за матч (2-е место) и третье место по ожидаемым голам. То есть, имея скромные показатели владения, атака «Динамо» всё равно действует эффективно. «Бело-голубым» не нужно подолгу контролировать мяч, чтобы доставить его в финальную треть. Подопечные Шварца стараются организовывать быстрые атаки, пока соперник не успевает занять позиционную оборону. Москвичи создают много моментов после прессинга и контрпрессинга, а минимизация пасов позволила снизить количество потерь и обрезов.

Прессинг и качественная оборона

По допущенным ударам «Динамо» уступает только двум клубам в лиге – «Спартаку» и «Ахмату». По показателю xGA (ожидаемые пропущенные голы) «бело-голубые» – лучшая команда РПЛ, как и по допущенным глубоким передачам. Такие цифры в обороне возможны благодаря организованному прессингу. Футболисты «Динамо» не позволяют соперникам спокойно разыгрывать мяч. В РПЛ только «Краснодар» и «Локомотив» прессингуют интенсивнее. «Бело-голубые» лучше всех в России запирают соперника на его половине поля, если мяч не был сразу вынесен вперёд. Хотя саму по себе позиционную оборону нельзя назвать идеальной, ведь крайние защитники не всегда действуют надёжно, а габаритные центральные слабо играют внизу. Однако Шварц нашёл противодействие – минимизировал ситуации, когда проявляются слабые стороны обороны.

Стандарты

В 16 турах «Динамо» семь раз отличалось на стандартах – больше всех в лиге. Кроме этих голов, «бело-голубые» много создают моментов после угловых и штрафных. Во многом это заслуга качественных подающих Шиманьски и Захаряна. Вторая причина – много прыгающих и габаритных футболистов. Это и Грулёв, и Моро, и Бальбуэна, и Ордец, и Фомин. Продуманные навесы часто заканчиваются ударами, и это наработки тренерского штаба. Московский клуб забивает со стандартов в тех матчах, когда всё идёт не очень хорошо. Защищается команда на стандартах тоже успешно – зонный метод заставляет соперников разыгрывать мяч, а потом срабатывает прессинг.

Дальние удары

«Динамо» находится в числе лучших по забитым голам с дальней дистанции. Кроме выстрелов из приличной дистанции, много голов забиваются также из не очень удобных точек в штрафной. Достаточно вспомнить голы Шиманьски, Захаряна и Грулёва в ворота «Арсенала». Кроме них, поставленные удары также у Макарова и Фомина. То есть «Динамо» не нужно каждый раз доводить атаки до близкой дистанции, если есть бьющие футболисты.

Навяжет ли «Динамо» борьбу за чемпионство?

Если кто-то в этом сезоне прервёт гегемонию «Зенита», то это будет «Динамо». Другие топ-клубы сезон проводят неровно, регулярно теряют очки, да и в целом уже прилично отстают в турнирной таблице. Конечно, у «Динамо» хватает и недостатков, вроде отсутствия опытного форварда и альтернативы для треугольника Моро, Шиманьски и Фомина. По зрелищности «бело-голубые» превосходят «Зенит». И пусть у главного конкурента больше класса, на кураже подопечным Сандро Шварца многое удаётся.

Владислав АВРАМЕНКО