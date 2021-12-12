​Стало известно, почему Дзюба ушёл в отпуск раньше

Нападающий Артём Дзюба не попал в заявку «Зенита» на заключительный матч в 2021 году против московского «Динамо». За несколько часов до старта игры в сети распространилась фотография, на которой Дзюба якобы запечатлён на Мальдивах.

Артём Дзюба раньше отправился в отпуск из-за травмы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Можно предположить, что Артём Дзюба получил повреждение в прошлой игре «Зенита» против «Челси» в Лиге чемпионов.

В сезоне 2021/2022 Артём Дзюба провёл за «Зенит» 24 матча. В них форвард забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.