Шварц: «Абсолютно закономерный исход матча»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1).

- В первую очередь хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня заполнили трибуны, которые нас гнали, за ту атмосферу, которую создали на матче. Я считаю, что если говорить в целом по игре, то мы достаточно хорошо играли в обороне в первом тайме, но в то же время у нас не лучшим образом складывалась игра в атаке, при владении мячом. Было много невынужденных ошибок, теряли мяч. Мы понимаем, что у «Зенита» по первому тайму был лучше процент владения мячом. Но здесь, может быть, немного не вошли в ритм. Если говорить про второй тайм, то мы очень много играли вперед, агрессивно и решительно. Я считаю, что логическим уже последствием всей той игры, что мы показали во втором тайме, был как раз таки гол в ворота «Зенита». Тем самым мы сравняли счет. Сегодня была очень сложная игра против очень крепкого соперника. Абсолютно закономерный исход матча.

Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, всех игроков и персонал клуба за проделанную работу, которую они показывали на протяжении всего первого отрезка чемпионата, за атмосферу, которую они создавали.