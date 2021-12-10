«Спартак» проваливает юбилейный сезон, «Локомотив» проводит блекло, а «Динамо» предвкушает

В российском футболе парад юбилеев. «Спартак» и «Локомотив» отметят сотый день рождения в 2022 году, «Динамо» – в 2023-м. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, в каком состоянии подходят к своим юбилеям клубы.

О том, что «Спартак» в 2022 году отметит столетие, знают, кажется, все. На этом фоне про аналогичный день рождения «Локомотива» чуть забылось. Оно и понятно. «Красно-белые» намного громче готовились к этому событию. Ещё пару лет назад Леонид Федун мечтал о чемпионстве к празднику, да и было много иных разговоров. «Локомотив» на этом фоне вёл себя поскромнее.

Вряд ли дело в этом, но, кажется, «железнодорожники» в итоговой таблице окажутся выше своих соседей. По крайней мере пока «Локомотив» выглядит солиднее и увереннее. «Спартак» же в год своего столетия легко может оказаться вне топ-5. Выскажем даже крамольную мысль – с учётом турнирного положения и грядущей смены тренера «красно-белые» и вовсе могут оказаться в эпицентре … борьбы за выживание. «Спартак» имеет всего 5 очков преимущества над зоной стыковых матчей и 7 – над предпоследним «Уралом».

С другой стороны, хоронить «Спартак» рано. В конце концов тот же «Локомотив» и сам всего на два очка опережает «красно-белых». Да и до места в топ-3 рукой подать. Тем не менее руководство «Спартака» явно мечтало о борьбе за чемпионство, наверное, и в «Локомотиве» хотели того же, а получилось вот как. С другой стороны, у обоих московских клубов ещё есть вариант взять трофей. Речь про Кубок России. Не так престижно, но лучше, чем ничего.

Если «Спартак» и «Локомотив» на финишной прямой к своему столетию, то «Динамо» ещё продолжает подготовку. У «бело-голубых» в запасе ещё один год – юбилей будет отмечен в 2023 году. Глядя на текущее состояние «Динамо», кажется, что у команды есть все основания взять долгожданный трофей. Причём речь может идти не о кубке, а даже о чемпионстве. Хотя, будем честны, болельщики «бело-голубых» будут рады любой победе. Последнее чемпионство было весной 1976 года (вряд ли уж победой в ФНЛ стоит гордиться), а Кубок динамовцы не завоевывали с сезона 94/95.

«Динамо» сейчас выглядит командой, которая в сезоне 2022/23 может всерьёз побороться за что-то солидное. Команда провела перестройку, молодые футболисты растут и прогрессируют. Им довольно точечно подбирают легионеров, которые делают команду сильнее. В «Динамо», в отличие от «Спартака» и «Локомотива», нет каких-то странных внутренних разрушительных процессов.

С другой стороны, юбилей – это часто лишнее давление на клуб. Большие команды хотят приурочить к этой дате какой-то успех, но это зачастую лишь мешает. Канонический пример – мадридский «Реал». Не просто в год, а в сам день своего столетия «сливочные» в финале Кубка короля принимали на «Сантьяго Бернабеу» «Депортиво». Всё было готово к триумфу. Вот только галисийцы уже к 37-й минуте забили дважды и обыграли «Реал» в итоге 2:1. Так что бывает и так.

В общем, юбилей – это вещь важная в жизни клуба. Однако далеко не всегда его удается отпраздновать так, как хочется. С другой стороны, есть много других годов, когда можно и нужно стремиться побеждать.

Андрей Центров