Лещенко сравнил Захаряна и Малкома

Народный артист Лев Лещенко поделился своими ожиданиями от противостояния «Динамо» и «Зенита» в заключительном туре российской Премьер-лиги перед уходом на зимний перерыв. Болельщик динамовцев заявил, что он верит в тренера Сандро Шварца и московскую команду, а также сравнил полузащитник Арсена Захаряна с вингером питерцев Малкомом.

«Захарян играет полезнее Малкома, а обошелся «Динамо» в 40 раз дешевле. Радует, что в команде так много воспитанников. Этим далеко не каждый клуб может похвастаться», - подчеркнул Лещенко в интервью Sport24.

Отметим, что в случае триумфа «Динамо» возглавит турнирную таблицу первенства после сыгранных 18 туров. К слову, матч первого круга закончился разгромной победой «Зенита».