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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак высказался о кадровой ситуации перед матчем с «Динамо»

10 Декабря 2021 • 17:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
12.12 14:00

В воскресенье в чемпионате России пройдёт интереснейший матч между «Динамо» и «Зенитом». На текущий момент питерцы лидируют в таблице, а московские динамовцы идут следом, отставая на два очка.

Перед игрой главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу кадровой ситуации.

«Вендел и Азмун? У обоих имеются проблемы. Ждём, какова будет ситуация завтра и примем решение, исходя из их состояния», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

Семак также отметил, что травмы являются привычным явлением, с которым приходится сталкиваться по ходу сезона.

Напомним, что против «Динамо» из-за перебора карточек не сыграет защитник Ярослав Ракицкий.

Матч «Динамо» - «Зенит» стартует 12 декабря в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Ярослав Ракицкий Вендел Сердар Азмун
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