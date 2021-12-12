Мостовой дал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»

В воскресенье, 12 декабря, состоится центральный поединок 18-го тура российской Премьер-лиги между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». Своим мнением по поводу этого противостояния поделился бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой. Его слова передает Vseprosport.ru.

По мнению эксперта, в предстоящем поединке шансы равные – 50 на 50. Мостовой считает, что на стороне динамовцев лучшее физическое состояние, а у питерцев должно быть отличное эмоциональное состояние после матча с лондонским «Челси».

«Я не отдаю сегодня предпочтение никому и сделаю ставку на мирный исход», - сказал Александр.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 мск.