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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой дал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»

12 Декабря 2021 • 10:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.65 3.75 2.07
Через 2 ч. 52 мин.

В воскресенье, 12 декабря, состоится центральный поединок 18-го тура российской Премьер-лиги между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». Своим мнением по поводу этого противостояния поделился бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой. Его слова передает Vseprosport.ru.

По мнению эксперта, в предстоящем поединке шансы равные – 50 на 50. Мостовой считает, что на стороне динамовцев лучшее физическое состояние, а у питерцев должно быть отличное эмоциональное состояние после матча с лондонским «Челси».

«Я не отдаю сегодня предпочтение никому и сделаю ставку на мирный исход», - сказал Александр.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Александр Мостовой
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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