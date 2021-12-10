​Семак не считает матч с «Динамо» ключевым с точки зрения борьбы за титул РПЛ

В воскресенье «Зенит» сыграет в гостях у «Динамо». В настоящий момент питерцы располагаются на вершине таблицы чемпионата, а москвичи отстают на два балла. Впрочем, Сергей Семак не считает эту игру ключевой с точки зрения борьбы за титул чемпиона России текущего сезона.

«Разговоры о чемпионстве преждевременны. Две-три игры могут кардинально изменить ситуацию», - слова Семака приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

Семак отметил, что в предстоящем матче встретятся команды с верхней части турнирной таблицы.

«Это подчеркивает дополнительный интерес к матчу, но не более того», - сказал рулевой питерцев.