​«Зенит» обыгрывает «Динамо» после первого тайма

В центральном поединке 18-го игрового дня Премьер-лиги России между «Динамо» и «Зенитом» после первого тайма на табло «ВТБ Арены» горит счёт 0:1. Автором гола стал Клаудиньо, который расписался в воротах москвичей на 34-й минуте. Таким образом бразилец реабилитировался за нереализованный им пенальти в начале матча.

Следить за вторым таймом матча между «Динамо» и «Зенитом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Если «Зенит» удержит победу в столице России, то уйдёт на зимнюю паузу с пятиочковым отрывом на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.