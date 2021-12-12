Московские команды уже 13 матчей подряд не могут обыграть «Зенит»

Сыграв вничью с «Динамо» на выезде в заключительном туре российской Премьер-лиги перед зимней паузой, «Зенит» выполнил несколько своих локальных задач. Помимо того, что подопечные Сергея Семака удержали лидерство в турнирной таблице, они еще и продлили одну из приятных для себя серий.

Дело в том, что питерцы уже 13 матчей подряд не проигрывают московским командам. Подобная тенденция наблюдается еще с августа 2020 года, когда «Зенит» минимально уступил именно динамовцами.

С того момента действующий чемпион РПЛ добыл в очных противостояниях с представителями столицы девять побед и четырежды сыграл вничью.