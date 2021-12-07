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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известен канал, который покажет центральный матч «Динамо» - «Зенит»

07 Декабря 2021 • 11:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
12.12 14:00

Представлена программа телеканала «Матч ТВ» на ближайший уик-энд. Стоит отметить, что центральная встреча между лидерами Премьер-лиги «Динамо» и «Зенитом» не будет доступна к бесплатному просмотру. Трансляция этого поединка пройдет на платном канале «Матч Премьер».

На «Матч ТВ» можно будет понаблюдать за развитием событий в поединках «Ростов» - «Урал» и «Краснодар» - «Нижний Новгород».

Центральный матч 18-го тура между «Динамо» и «Зенитом» состоится на «ВТБ Арене» в воскресенье, 12 декабря. Начало – 14:00 по столичному времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Один из лидеров «Зенита» близок к трансферу в АПЛ

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