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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо: «Чем больше обо мне говорят, тем длиннее мой член»

09 Декабря 2021 • 17:00 Комментировать
Динамо Москва
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Зенит
3.40 3.60 2.10
12.12 14:00

Атакующий игрок «Зенита» Клаудиньо отметился оригинальным сообщением в «Твиттере».

- Чем больше обо мне говорят, тем длиннее становится мой член, - написал бразилец в соцсети.

Напомним, что 24-летний футболист проводит свой первый сезон в «Зените». В среду он принял участие в матче с «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов и в конце первого тайма отметился голом  с передачи Дугласа Сантоса.

Клаудиньо провел 17 матчей в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, в которых забил восемь мячей и отметился двумя результативными передами.  Трансферная стоимость атакующего полузащитника оценивается в 11 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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