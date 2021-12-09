Клаудиньо: «Чем больше обо мне говорят, тем длиннее мой член»

Атакующий игрок «Зенита» Клаудиньо отметился оригинальным сообщением в «Твиттере».

- Чем больше обо мне говорят, тем длиннее становится мой член, - написал бразилец в соцсети.

Напомним, что 24-летний футболист проводит свой первый сезон в «Зените». В среду он принял участие в матче с «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов и в конце первого тайма отметился голом с передачи Дугласа Сантоса.

Клаудиньо провел 17 матчей в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, в которых забил восемь мячей и отметился двумя результативными передами. Трансферная стоимость атакующего полузащитника оценивается в 11 млн евро.