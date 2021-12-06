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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ордец: «Динамо» сделает всё для победы над «Зенитом»

06 Декабря 2021 • 11:25 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Зенит
12.12 14:00

Украинский защитник столичного «Динамо» Иван Ордец высказался о предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо» сделает все для победы над «Зенитом». Есть все шансы, чтобы хорошо сыграть. Отдадим все силы», - приводит слова футболиста ТАСС.

«Динамо» примет «Зенит» на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этим поединком подопечные Сандро Шварца отстают от команды Сергея Семака на два балла. Команды занимают второе и первое места в таблице соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Иван Ордец
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