Ордец: «Динамо» сделает всё для победы над «Зенитом»

Украинский защитник столичного «Динамо» Иван Ордец высказался о предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо» сделает все для победы над «Зенитом». Есть все шансы, чтобы хорошо сыграть. Отдадим все силы», - приводит слова футболиста ТАСС.

«Динамо» примет «Зенит» на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этим поединком подопечные Сандро Шварца отстают от команды Сергея Семака на два балла. Команды занимают второе и первое места в таблице соответственно.