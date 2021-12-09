Назначен судья на центральный матч «Динамо» - «Зенит»

Пресс-служба РФС опубликовала судейские назначения на поединки 18-го тура российской Премьер-лиги. Центральный матч между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом» обслужит Сергей Карасёв.

На матче «Сочи» - «Спартак» отработает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Встречу «Локомотива» с «Уфой» доверили Артёму Любимову. Поединок ЦСКА – «Арсенал» обслужит Игорь Панин.

По итогам 17 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице. «Динамо» с отставанием в два балла находится на втором месте. Топ-3 замыкает «Краснодар». «Спартак» занимает лишь девятую строчку.