Болельщики «Динамо» во время домашнего матча восемнадцатого тура Премьер-лиги России против «Зенита» устроили на трибуне красочный перформанс в честь Юрия Никулина – известного актёра, который являлся поклонником «Динамо». Фото со стадиона было опубликовано в телеграм-канале «OFNEWS / Новости Околофутбола».

18 декабря Юрию Никулину исполнилось бы 100 лет. Знаменитый актёр, сыгравший в целом ряде культовых фильмов, ушёл из жизни в 1997 году.

Следить за матчем чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.