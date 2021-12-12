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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты «Динамо» устроили перформанс в честь Юрия Никулина фото

12 Декабря 2021 • 14:49 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

Болельщики «Динамо» во время домашнего матча восемнадцатого тура Премьер-лиги России против «Зенита» устроили на трибуне красочный перформанс в честь Юрия Никулина – известного актёра, который являлся поклонником «Динамо». Фото со стадиона было опубликовано в телеграм-канале «OFNEWS / Новости Околофутбола».

18 декабря Юрию Никулину исполнилось бы 100 лет. Знаменитый актёр, сыгравший в целом ряде культовых фильмов, ушёл из жизни в 1997 году.

Следить за матчем чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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