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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ракицкий не сыграет с «Динамо»

03 Декабря 2021 • 20:13 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Зенит
12.12 14:00

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил жёлтую карточку в поединке 17-го тура РПЛ с «Ростовом».

Это предупреждение стало для украинца четвёртым в сезоне. Таким образом, футболист не сыграет в матче 18-го тура с «Динамо».

32-летний Ракицкий защищает цвета «Зенита» с января 2019 года. В 14 поединках текущего сезона РПЛ защитник сделал 4 результативные передачи и забил гол. Соглашение футболиста с российским клубом истекает в июне 2022 года.

Поединок «Динамо» — «Зенит» пройдёт 12 декабря. Начало – в 14:00 мск.

Подопечные Сергея Семака на текущий момент возглавляют таблицу, набрав 36 пунктов. Столичный коллектив идет вторым, отставая на четыре балла.

В эти минуты «Зенит» принимает «Ростов». Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Ярослав Ракицкий
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Комментарии (1)
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Zenituwka
03 Декабря 2021 в 21:07
Значит будет играть Ловрен, а это говорит о том что у Зенита шансов очень мало.
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окончен Зенит 2:2 Ростов
04.12  14:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
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