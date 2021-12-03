Ракицкий не сыграет с «Динамо»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил жёлтую карточку в поединке 17-го тура РПЛ с «Ростовом».

Это предупреждение стало для украинца четвёртым в сезоне. Таким образом, футболист не сыграет в матче 18-го тура с «Динамо».

32-летний Ракицкий защищает цвета «Зенита» с января 2019 года. В 14 поединках текущего сезона РПЛ защитник сделал 4 результативные передачи и забил гол. Соглашение футболиста с российским клубом истекает в июне 2022 года.

Поединок «Динамо» — «Зенит» пройдёт 12 декабря. Начало – в 14:00 мск.

Подопечные Сергея Семака на текущий момент возглавляют таблицу, набрав 36 пунктов. Столичный коллектив идет вторым, отставая на четыре балла.

В эти минуты «Зенит» принимает «Ростов». Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.