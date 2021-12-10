Шварц: «Результат, которого добился «Зенит» во встрече с «Челси», меня абсолютно не удивляет»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» поделился мнением о погоде и сопернике.

- В Москве морозная погода, есть информация, что завтрашний матч с ЦСКА будет отменен. Какая у вас есть информация по поводу вашего матча? Как вам погода в Москве, как тренировались в эти морозы?

- В прошлом году, когда у нас была кубковая встреча с московским «Спартаком». Тогда погода также была очень суровой и морозной. Мы тренировались при температуре в минус 16 градусов, поэтому нас не удивить такими морозами. Парни тренируются, проводим полностью все тренировки на открытом воздухе.

- Удивил ли вас результат и игра «Зенита» в матче против «Челси»? Кардинально ли изменится игра «Зенита» в воскресенье в матче против «Динамо»?

- На самом деле тот результат, которого добился «Зенит» во встрече с «Челси», меня абсолютно не удивляет. Игра первого круга, которая была на выезде против этого соперника, тоже была достаточно равной. Здесь не стоит говорить, что результат не ожидаемый. Дело в том, что когда соперник позволяет играть, то такая мастеровитая команда, как «Зенит», использует свои шансы и может извлечь выгоду из этой ситуации, поэтому на данном этапе мы владеем информацией, насколько состав претерпит изменения в связи с последней игрой против «Челси». Наверное, это не является решающим фактором, потому что нам нужно отталкиваться от своей игры и играть в тот футбол, что мы считаем нужным.