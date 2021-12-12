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Уткин иронично отреагировал на решение Дзюбы отправиться в отпуск перед матчем с «Динамо»

12 Декабря 2021 • 21:51 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

Отсутствуя в заявке «Зенита» на матч против «Динамо», нападающий Артём Дзюба сумел привлечь к себе столько же внимания, как и само противостояние двух лидеров первенства. Футболист преждевременно отправился в отпуск в связи с повреждением, а в сети появилась его фотография на Мальдивах.

На эту новость отреагировал и комментатор Василий Уткин, который в ироничном стиле описал происходящее.

«Когда я прочитал еще спросонья, что вот сегодня «Динамо» - «Зенит», а Дзюба уже кормит рыб, я успел воспринять эти слова в таком… пиратском смысле. «…или немедленно отправишься кормить рыб, тысяча чертей!» - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что позже сам Дзюба прокомментировал ситуацию, подтвердив наличие травмы после встречи с «Челси» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Артём Дзюба
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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