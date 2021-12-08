​Агент допустил, что Шиманьски сыграет с «Зенитом»

Себастиан Шиманьски был заменён уже на старте воскресного матча чемпионата России против «Уфы» из-за полученной травмы. О состоянии полузащитника «Динамо» для sport24 высказался его агент Мариуш Пекарски.

По словам Перкарски, травма Себастиана Шиманьски не является серьёзной. Агент допустил, что польский футболист сможет сыграть против «Зенита» в восемнадцатом туре российской Премьер-лиги.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт 12 декабря. На текущий момент питерцы лидируют в Премьер-лиге, а москвичи идут вторыми, отставая от чемпиона последних лет на два зачётных балла.