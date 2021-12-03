Судя по всему, переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион» пока еще нельзя считать уже свершившемся событием, как об этом пишут французские СМИ. Дело в том, что за шесть месяцев до истечения контракта футболиста с питерским клубом интерес к нему начали проявлять еще несколько команд.

В частности, в подписании иранца заинтересован «Эвертон», передает портал 90min. Отмечается, что в Ливерпуле Азмуна рассматривают в качестве потенциального преемника форварда Ришарлисона.

Отдельного внимания стоит тот факт, что владелец «Эвертона» является соотечественником Азмуна. Правда, пока неизвестно, собираются ли «ириски» платить за трансфер игрока в январе, или же попытаются дождаться лета, чтобы пригласить его к себе в качестве свободного агента.