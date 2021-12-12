​Клаудиньо не забил пенальти в начале матча с «Динамо»

В главном матче 18-го тура российской Премьер-лиги отношения выясняют «Динамо» и «Зенит». Уже в начале игры гости из Санкт-Петербурга получили роскошный шанс открыть счёт. Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота московской команды за нарушение правил против Андрея Мостового. Рефери для этого понадобилось смотреть повтор после сигнала от ВАР.

Одиннадцатиметровый удар взялся исполнять Клаудиньо, но забить бразилец не смог. Он не попал в створ ворот, хотя Антон Шунин завалился в противоположную сторону.

Следить за матчем между «Динамо» и «Зенитом» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.