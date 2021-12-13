«Зенит» предпримет попытку убедить Азмуна подписать новый контракт с клубом

В свете последних событий «Зенит» решил предпринять заключительную попытку убедить нападающего Сердара Азмуна остаться в команде. Напомним, что согласно различным авторитетным источникам, иранец уже согласовал детали личного контракта с «Лионом».

Также уточнялось, что французы намерены завершить сделку в январе, предложив питерцам три миллиона евро. Но, как свидетельствует журналист Николо Скира, «Зенит» вышел на контакт с представителями игрока для обсуждения пролонгации трудового договора.

Российский клуб не хочет отпускать Азмуна бесплатно, а также понимает, что выручить требуемую сумму зимой не удастся.