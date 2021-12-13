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«Зенит» предпримет попытку убедить Азмуна подписать новый контракт с клубом

13 Декабря 2021 • 23:31 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

В свете последних событий «Зенит» решил предпринять заключительную попытку убедить нападающего Сердара Азмуна остаться в команде. Напомним, что согласно различным авторитетным источникам, иранец уже согласовал детали личного контракта с «Лионом».

Также уточнялось, что французы намерены завершить сделку в январе, предложив питерцам три миллиона евро. Но, как свидетельствует журналист Николо Скира, «Зенит» вышел на контакт с представителями игрока для обсуждения пролонгации трудового договора.

Российский клуб не хочет отпускать Азмуна бесплатно, а также понимает, что выручить требуемую сумму зимой не удастся.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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