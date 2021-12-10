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Шварц рассказал о состоянии здоровья Шиманьски

10 Декабря 2021 • 15:44 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
12.12 14:00

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» поделился ожиданиями от игры.

- Что я жду от этой игры? Мы сейчас находимся в предвкушении этого матча, встречаются лидеры чемпионата, это завершающая игра перед зимним перерывом. Мы понимаем, что соперник очень мастеровитый, и нас ждет очень непростое противостояние, но в то же время мы верим в свои силы, мы верим в себя. С нашей стороны нужно будет отдать все, что у нас есть для того, чтобы добиться желаемого результата. Эта тренировочная неделя у нас проходит очень позитивно, ребята полностью готовы ко встрече к «Зениту».

- Есть ли шанс у Шиманьски сыграть в этом матче?

- На данный момент актуальное состояние Шиманьски таково, что медицинский штаб делает все, что от него зависит, чтобы подвести Себу к этой встрече, но также стоит отметить, что на данном этапе он не провел тренировок в общей группе, поэтому завтра у нас крайний день, когда мы узнаем, сможет ли он принять участие в матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц Себастиан Шиманьски
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