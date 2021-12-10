​«Зениту» интересны два защитника из «Урала»

В сферу интересов «Зенита» входят два защитника «Урала». Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», это 22-летний Арсен Адамов и 21-летний Иван Кузьмичёв. Отмечается, что питерский клуб намерен взять курс на рациональные траты и не платить за игроков больше 20 миллионов евро.

Арсен Адамов в текущем сезоне провёл за «Урал» 18 матчей. Он способен играть как в центре обороны, так и на обоих флангах. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 500 тысяч евро.

Иван Кузьмичёв в этом сезоне сыграл за первую команду 12 матчей и даже отметился одной результативной передачей. Центральный защитник оценивается в 300 тысяч евро.