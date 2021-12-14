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«Зенит» нашёл в Бразилии ещё одну потенциальную замену для Азмуна слухи

14 Декабря 2021 • 00:28 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

Смирившись с тем, что нападающий Сердар Азмун все же покинет команду, «Зенит» начал активные поиски нового футболиста на эту позицию. Ранее сообщалось об интересе питерцев к аргентинцу Агустину Альваресу, но в борьбе за 20-летнего игрока образовалась слишком серьезная конкуренция из топ-клубов Европы.

Как следствие, россияне обратили свое внимание на форварда бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто. По информации издания UOL, стороны уже находятся на завершающих стадиях переговоров.

Согласно источнику, переход Алберто обойдется «Зениту» в около 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне 20-летний бразилец стал лучшим бомбардиром своей команды. Он также попал на радары представителей АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Интернасьонал Юри Алберто
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