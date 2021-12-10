Шварц: «Новое амплуа Захаряна продержалось всего две минуты»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» ответил на вопросы об Арсене Захаряне и сопернике.

- В матче с «Уфой» вы опробовали Захаряна на позиции форварда. Довольны ли этим экспериментом, что на это вас подвигло?

- Захарян сыграл на новой позиции, но его новое амплуа продержалось всего две минуты, потому что Себастиан Шиманьски получил травму, поэтому не могу ответить на то, насколько эксперимент удался.

- При подготовке к этому матчу вы анализировали первую игру с «Зенитом»? Может быть, нашли какие-то новые нюансы?

- Да, конечно, мы также посмотрели игру первого круга. Дело в том, что с того матча прошло не так много - 5-6 недель. Конечно, мы проанализировали весь тот отрезок, который команда «Зенит» сыграл за это время, мы посмотрели матч и понимаем. Проанализировав все сильные стороны «Зенита», также стоит отметить тот факт, что после игры с «Зенитом», которая была проиграна, все последующие встречи мы выиграли. С этой уверенностью и настроением мы подходим к завершающей встрече этого календарного года. Нам нужно доказывать свою состоятельность на поле уже в это воскресенье.

- Арсен Захарян получил награду «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту в этом году. Как он отреагировал на это признание? Был ли у вас отдельный разговор по этому поводу?

- Нет, мы не говорили с ним об этой индивидуальной награде. Дело в том, что сейчас все наши мысли направлены на игру в воскресенье. Это абсолютно заслуженная награда для Захаряна. Она является подтверждением того, что Арсен ежедневно и еженедельно проделывает работу, он постоянно работает над своим развитием. Я рад, что эта награда досталась нашему игроку.

Стоит также отметить, что абсолютно не изменился профессиональный подход Арсена к своим основным обязанностям, в данном случае к тренировочному циклу, он проявляет исключительную фокусировку на игре, полностью профессионально подходит ко всему этому и сегодня даже после того, как он получил приз на этой неделе, он так же проделал профессионально проделал свою работу на футбольном поле.

- Станет ли отсутствие Ракицкого большим подспорьем для «Динамо»? Правому флангу станет полегче, ведь Ярослав постоянно туда исполняет диагонали.

- По Ракицкому мы уже говорили, что он очень важный игрок своей команды, но в то же время «Зенит» очень хорошо укомплектован с очень длинной скамейкой, в которой также очень много игроков очень высокого класса.