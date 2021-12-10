Шварц подтвердил, что ведёт переговоры с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» ответил на вопросы о значении игры и новом контракте.

- Для вас это самый большой матч в вашей российской карьере? Есть сравнения с какой-то игрой в Германии?

- У меня было достаточно много больших матчей в карьере не только тренера, но и игрока, поэтому здесь не хотелось бы сравнивать и приводить какие-то параллели по этому поводу. Здесь на данном этапе есть только здесь и сейчас. Мы не пытаемся сравнить. За последнее время мы проделали огромный объем работы, много провели тренировок, поэтому я считаю, что такое завершение календарного года, когда в российском чемпионате встречаются первая и вторая команда, - это лучшее, что может быть. Мы сейчас в предвкушении этого матча и понимаем, что уже сейчас ситуация вокруг игры наэлектризована, но, наверное это лучшее, чем может закончиться РПЛ в 2021 году.

- Планируете ли вы использовать дополнительную мотивационную речь?

- Мы знаем, что сейчас увеличилось возможное количество болельщиков, которых могут пустить на стадион, на 70%. Мы очень рады. Фактически каждый человек, который придет, будет нас поддерживать. Конечно, для нас это очень важно. Что касается именно эмоциональной составляющей матча, заряда перед игрой, конечно, это тоже будет являться важным фактором, но в то же время здесь помимо эмоциональной составляющей не стоит забывать о внутреннем содержании матча, о том, как мы должны будем сыграть. Наверное, здесь стоит говорить о синергии эмоций и тактических соображений, именно в футбольной составляющей.

- В последние несколько дней в прессе активно пишут о том, что вы и Желько Бувач собираетесь продлить контракт с «Динамо». Вы готовы подтвердить эту информацию?

- Наверное, каждый знает, что мне и Желько Бувачу комфортно работается в клубе. Нам нравится здесь, мы комфортно себя ощущаем. Сейчас переговоры находятся в стадии обсуждения. И как только итоговое решение будет принято, мы обяательно дадим об этом знать.