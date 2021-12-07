В «Динамо» сообщили, что участие Шиманьски в поединке против «Зенита» остаётся под вопросом

Уже на ближайших выходных состоится заключительный тур российской Премьер-лиги в 2021 году – центральным поединком уикенда станет встреча двух лидеров первенства, «Динамо» и «Зенита».

Правда, одна из самых важных для москвичей игр сезона может пройти без участия одного из лидеров команды. Дело в том, что результаты МРТ выявили у полузащитника Себастиана Шиманьски повреждение связок голеностопа. Таким образом, пока неизвестно, успеет ли поляк восстановиться до матча, сообщает пресс-служба клуба.

К слову, во вторник появилась информация, что «Динамо» якобы отказалось продавать Шиманьски в Англию за 20 миллионов евро.