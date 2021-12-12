Клаудиньо и Скопинцев исправились за пенальти, но «Зенит» и «Динамо» победителя не выявили

В рамках 18-го тура РПЛ между собой сыграли лидеры сезона – «Зенит» и «Динамо».

Шикарная драматургия. На последний тур 2021-го года календарь РПЛ оставил нам битву лидеров сезона и, по сути, единственных претендентов на золото. «Зенит» и «Динамо» знатно оторвались от всех, но между ними было всего 2 очка, так что очный матч значил невероятно много. Побеждает «Динамо» и получает зимнее чемпионство, лидерство и психологическое преимущество. Побеждает «Зенит» - забирает хороший отрыв и ускорение к новому чемпионству.

Всего-то два месяца назад Шварц сгорел «Зениту» 1:4, но никоим образом не отказался от игры первым номером, от игры с позиции силы. Тем более, у себя дома. Питерцы были чуть вымотаны после искромётного матча против «Челси», да ещё и вышли без чистых нападающих (Азмун и Дзюба травмированы) – впереди играли Кузяев, Мостовой и бразильское трио.

Впереди у «Динамо» бегали лихие и молодые россияне Тюкавин, Захарян, Грулёв, Макаров. Однако москвичи ситуацией не воспользовались и с первых минут прибрали инициативу к своим ногам гости, быстро получившие право на пенальти. Скопинцев коленом задел пятку Мостового, тот споткнулся о свою же ногу и упал. Решение очень спорное, но Сергей Карасёв указал на «точку» после просмотра видео. И будто восстанавливая справедливость, Клаудиньо промахнулся с пенальти, хотя Шунин уже прыгнул в противоположный угол.

«Зенит» и далее продолжил играть с преимуществом, правда, игра чуть подзамёрзла. Практически не видели мы в деле голкиперов. Не увидели, и когда гости счёт открыли. Отличная комбинация удалась «Зениту»: Малком протащил мяч и отдал на Мостового, тот снабдил передачей забежавшего Караваева, а Клаудиньо с метра замкнул прострел Вячеслава, исправившись за нереализованный пенальти – 0:1. «Динамо» в атаке совсем ничего не показывало.

Немного облегчили жизнь хозяевам повреждения Малкома и Вендела, оба бразильца не появились на поле во втором тайме, а их позиции заняли Ерохин и Оздоев. «Динамо» заиграло активнее, «Зенит» удерживал минимальную победу. Но не сумел этого сделать. Несколько интересных подходов сделали хозяева, а первая же грамотно расчерченная атака стала голевой. Макаров из центра покатил на Варелу, тот идеально перевёл на дальнюю штангу, откуда ударом в касание отличился Дмитрий Скопинцев, исправившись за привезённый пенальти, – 1:1. На том и разошлись лидеры РПЛ, хотя у «Динамо» Игбун и Ордец опасно пробивали в концовке.

Зимним чемпионом стала «Зенит», однако давно уже питерцы не уходили на паузу с таким слабым преимуществом – 2 балла над «Динамо».