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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо и Скопинцев исправились за пенальти, но «Зенит» и «Динамо» победителя не выявили

12 Декабря 2021 • 15:58 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

В рамках 18-го тура РПЛ между собой сыграли лидеры сезона – «Зенит» и «Динамо».

Протокол игры  
Динамо Москва 1:1 Зенит
    34' Клаудиньо (0:1)
(1:1) Скопинцев Дмитрий 72'    
Шунин Антон Варела Гильермо Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Скопинцев Дмитрий Моро Никола   69' Макаров Денис Фомин Даниил Тюкавин Константин   84' (Игбун Сильвестр (   84') Грулёв Вячеслав Захарян Арсен
Запасные: Будачев Иван Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Паршивлюк Сергей Лашальт Диего Лещук Игорь Нжи Клинтон Муа Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав Ловрен Деян Чистяков Дмитрий Дуглас Сантос   45' Барриос Вилмар Вендел Маркус   46' (Оздоев Магомед (   46') Клаудиньо Кузяев Далер   87' (Сутормин Алексей (   87') Малком Филипе   46' (Ерохин Александр (   46') Мостовой Андрей   87' (Круговой Данил (   87')
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Бязров Давид Кравцов Кирилл Кузнецов Даниил
12 декабря. Стадион "ВТБ Арена".

 

Шикарная драматургия. На последний тур 2021-го года календарь РПЛ оставил нам битву лидеров сезона и, по сути, единственных претендентов на золото. «Зенит» и «Динамо» знатно оторвались от всех, но между ними было всего 2 очка, так что очный матч значил невероятно много. Побеждает «Динамо» и получает зимнее чемпионство, лидерство и психологическое преимущество. Побеждает «Зенит» - забирает хороший отрыв и ускорение к новому чемпионству.

Всего-то два месяца назад Шварц сгорел «Зениту» 1:4, но никоим образом не отказался от игры первым номером, от игры с позиции силы. Тем более, у себя дома. Питерцы были чуть вымотаны после искромётного матча против «Челси», да ещё и вышли без чистых нападающих (Азмун и Дзюба травмированы) – впереди играли Кузяев, Мостовой и бразильское трио.

Впереди у «Динамо» бегали лихие и молодые россияне Тюкавин, Захарян, Грулёв, Макаров. Однако москвичи ситуацией не воспользовались и с первых минут прибрали инициативу к своим ногам гости, быстро получившие право на пенальти. Скопинцев коленом задел пятку Мостового, тот споткнулся о свою же ногу и упал. Решение очень спорное, но Сергей Карасёв указал на «точку» после просмотра видео. И будто восстанавливая справедливость, Клаудиньо промахнулся с пенальти, хотя Шунин уже прыгнул в противоположный угол.

«Зенит» и далее продолжил играть с преимуществом, правда, игра чуть подзамёрзла. Практически не видели мы в деле голкиперов. Не увидели, и когда гости счёт открыли. Отличная комбинация удалась «Зениту»: Малком протащил мяч и отдал на Мостового, тот снабдил передачей забежавшего Караваева, а Клаудиньо с метра замкнул прострел Вячеслава, исправившись за нереализованный пенальти – 0:1. «Динамо» в атаке совсем ничего не показывало.

Немного облегчили жизнь хозяевам повреждения Малкома и Вендела, оба бразильца не появились на поле во втором тайме, а их позиции заняли Ерохин и Оздоев. «Динамо» заиграло активнее, «Зенит» удерживал минимальную победу. Но не сумел этого сделать. Несколько интересных подходов сделали хозяева, а первая же грамотно расчерченная атака стала голевой. Макаров из центра покатил на Варелу, тот идеально перевёл на дальнюю штангу, откуда ударом в касание отличился Дмитрий Скопинцев, исправившись за привезённый пенальти, – 1:1. На том и разошлись лидеры РПЛ, хотя у «Динамо» Игбун и Ордец опасно пробивали в концовке.

Зимним чемпионом стала «Зенит», однако давно уже питерцы не уходили на паузу с таким слабым преимуществом – 2 балла над «Динамо».

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Зенит Динамо Москва
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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окончен Динамо Москва 1:1 Зенит 3.75 3.65 2
Идет 26 минута Ахмат 1:0 Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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