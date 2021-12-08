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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Карасёв назначен главным арбитром матча «Динамо» - «Зенит»

08 Декабря 2021 • 21:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
12.12 14:00

Как и предполагалось ранее, обслуживать центральный поединок 18-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом» будет Сергей Карасёв. Самый авторитетный на данный момент российский рефери рассудит двух лидеров первенства, а помогать ему в качестве арбитра VAR будет Владимир Москалев.

Такой информацией поделился «Спорт-Экспресс». Согласно источнику, уже известно, кто отработает и на матче «Сочи» со «Спартаком» - эта право досталось Сергею Иванову.

Примечательно, что Карасёв также был назначен на противостояние динамовцев и питерцев в первом круге. Тогда «Зенит» разгромил своего соперника со счетом 4:1.

Переда заключительном туром в 2021 году питерцы опережают своего ближайшего преследователя в чемпионате на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Карасёв
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